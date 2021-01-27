Azer Bülbül sözleri: En güzel ve özlü Azer Bülbül sözleri

En güzel ve anlamlı Azer Bülbül sözleri arıyor ve sosyal medyada paylaşma istiyorsanız kısa, özlü, resimli ve uzun Azer Bülbül sözleri...

En güzel ve anlamlı Azer Bülbül sözleri

Gurbetin tadı kaçtı al beni götür beni. Bağrımda yara açtı al beni götür beni...

Giydim kırmızı yelek sanki oldum bir melek, tam oynamak zamanı bizi ayırdı felek...

Mevla'm kapatmış gözünü, hakka çevirmiş yüzünü, esirgemez hiç sözünü, Bilge Çınar Ali Emmi.

Ömür boyu mutluluktan elendim. Gençlik gitti acılara belendim. Öyle bir hale geldim ki tükendim. Gören yandı duyan yandı ben yandım.

Ask dediğin koskoca bir yalanmış, dost bildiğim gençliğimi çalanmış, koynumdaki yılandan da yılanmış, içim yandı canim yandı ben yandım.

Sakın sevme dediler, bir ümit vermediler, sen delisin dediler ben aşığım arkadaş. Vurgunum ben arkadaş.

Mutlu olanlar çoktan uyudu, mutsuz olanlara selam olsun.

Senin yokluğunda yarınsızım ben, senin yokluğunda anlamsızım ben...

Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın!

Baktığım aynada yüzün var.

Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı.

Kalbim şikayetçi oluyor benden. Sensiz yaşamayı başaramadım.

Herkes bir gün ölür; kimisi toprağa, kimisi de yüreklere gömülür.

Haklısın güzelim, bizden adam olmaz. Çünkü aşkı hala kalplerde arıyoruz.







