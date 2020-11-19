Dünya Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti

Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti

Dünya

Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti

Ermenistan‘ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ’da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor.

19 Kasım 2020, Perşembe 23:14 Son Güncelleme:
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Azerbaycan’la Ermenistan arasında Rusya’nın ara buluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan‘ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ’da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor.

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 Görüntüde bayrağı diken askerlerden biri, "Karabağ’ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimi bir devlet iki millet Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dikilecektir. Karabağ Azerbaycan’dır" ifadelerini kullandı.

İHA

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Oral Çalışlar
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Oral Çalışlar
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