Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri duyurdu

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 15:30 Son Güncelleme:
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Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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