Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı kabul etti.

10 Şubat 2022, Perşembe 02:16 Son Güncelleme:
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, “Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir” dedi.

İHA

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