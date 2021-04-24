Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi hata

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi hata

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi hata

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev’in telefon görüşmesinde, Biden’ın açıklaması kınandı. Görüşmede, Aliyev, Biden’ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan’ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti. Aliyev, görüşmede Biden’ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

AA

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