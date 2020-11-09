Aliyev'e Türkiye'den yardım isteyip istemeyeceğiyle ilgili "Türkiye'nin doğrudan askeri katılımını isteyebileceğiniz günü mü bekliyorsunuz? Ermenistan'ın şimdiden Rusya'ya başvurduğunu ve ne yapmaya hazır olduğunu sorduğunu gördük. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyeceğiniz günün geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

"Bu bizim konumuz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu yanıtı verdi:

"Çok uzağa bakmak istemiyorum. Çünkü savaş alanındaki duruma bağlı olacaktır. Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin davranışına bağlı olacaktır. Çünkü birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz"

Aliyev'e Türkiye'den yardım isteyip istemeyeceğiyle ilgili "Türkiye'nin doğrudan askeri katılımını isteyebileceğiniz günü mü bekliyorsunuz? Ermenistan'ın şimdiden Rusya'ya başvurduğunu ve ne yapmaya hazır olduğunu sorduğunu gördük. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyeceğiniz günün geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

"Bu bizim konumuz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu yanıtı verdi:

"Çok uzağa bakmak istemiyorum. Çünkü savaş alanındaki duruma bağlı olacaktır. Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin davranışına bağlı olacaktır. Çünkü birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz"

"İhtiyaç duyarsak, bu seçeneği değerlendireceğiz"

Bence şu anda olan şey devam edecek, dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak yıllar önce Türkiye ile saldırganlık durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık. Dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan ve Rusya'nın bir dereceye kadar aynı formatı ve yasal dayanağına sahibiz. Azerbaycan saldırganlıkla karşı karşıya kalırsa ve Azerbaycan Türk askeri desteğine ihtiyaç duyarsa, onları davet edip bu seçeneği değerlendirebiliriz.

Dün Şuşa zaferini duyurmuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir almaya devam ediyor. Dün bölgenin kalbi olarak bilinen Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını söyleyen Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasların incisidir. Biz bu tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık" demişti.

"Düşmanın başını ezeceğiz" demişti

Aliyev, konuşmasının bir bölümünde artan Ermeni saldırılarına karşı "Bütün dünyaya ilan ediyoruz. Biz büyük halkız. Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın başını ezeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Türk F-16'larını semada göreceksiniz"

Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce de imzalanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesi sonrasında, "Bize dışarıdan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" demişti.







