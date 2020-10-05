Dağlık Karabağ savaşında ateşkes için garantiler verilmesi gerektiğini belirten Azerbaycan lideri, "Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'Sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Bu birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" dedi. Aliyev ayrıca, "Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Aliev'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"- Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır.

- Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli.

- Ermenistan Başbakanı Azerbaycan halkından özür dilemeli. 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor.

- Ermenistan meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istiyor. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar Azerbaycan'a ait.

- Bizi bu savaşın sebebi değiliz, topraklarımızı savunuyoruz, bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok.

- Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor. Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.

- Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye "Sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. Bu birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır.

- Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı. Bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız.

- Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu.

- Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan bunu çok umut ediyordu.

Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor."



