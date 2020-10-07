Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

07 Ekim 2020, Çarşamba 15:41 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'la devam eden çatışmalar hakkında flaş açıklamalar geldi.

Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti. 

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise dün yaptığı açıklamada ülkesinin sadece Türkiye'nin Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında yer almaması koşuluyla ateşkes görüşmeleri yürüteceklerini belirtmişti. 

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