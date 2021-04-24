Biden’ın açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçeklerin çarpıtılmış olmasının esef verici olduğu kaydedilen açıklamada, sözde "soykırımı" siyasileştirerek gündeme getirenlerin, aynı dönemde Ermeni çetelerce 500 binden fazla insanın katledilmesine, Mart 1918’de Bakü ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde Ermeni Taşnakların gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldığı hatırlatıldı.

100 küsur yıl önce yaşanan olayların yanlış takdim edildiği, Ermenistan’ın 30 yıl önce Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırıma ise adil bir değerlendirme yapılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu, garez ve çifte standart örneğidir. 1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmelidir.

Ancak bilindiği gibi olayları örtbas etmek isteyen ve kendisini mazlum bir ülke olarak göstermeye çalışan Ermenistan, Türkiye’nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmedi. Tarihin tahrif edilmesi, ’tarihi yeniden yazma’ girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez."

AA