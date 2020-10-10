Dünya Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Dünya

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani yardım amaçlı olarak esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için bugün saat 12.00'den itibaren ateşkes ilan etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor" açıklamasını yaptı.

10 Ekim 2020, Cumartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.  Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi. 

#olayıngeçmişi

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti.

10 saati aşan müzakerelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan etmeyi kabul etmişti.

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