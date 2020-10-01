Dünya Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist getirdi

Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist getirdi

Dünya

Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist getirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

01 Ekim 2020, Perşembe 01:44 Son Güncelleme:
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan ilgili açıklamaları yorumlayan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.  Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."

AA


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