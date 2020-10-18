Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
18 Ekim 2020, Pazar 14:24 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.
Azerbaycan: Ermenistan'ın gönderdiği özel kuvvetler geri çekiliyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun Fuzuli istikametindeki başarılı askeri operasyonları sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin geri çekildiği ifade edildi. Ermenistan birliklerinin geride bıraktığı askeri komuta merkezi ve mühimmat, Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi.
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