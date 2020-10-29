Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü

Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Gubatlı yakınlarından iki Ermenistan SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu

29 Ekim 2020, Perşembe 14:22 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

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Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.


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