Dünya Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterle tatbikat düzenledi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterle tatbikat düzenledi

Dünya

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterle tatbikat düzenledi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterlerle tatbikat düzenlediğini duyurdu.

20 Şubat 2022, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2022 muharebe eğitim planına göre Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter ekiplerinin uçuş tatbikatları yaptığı belirtildi. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tatbikatta gece ve gündüz uçuş yapan pilotların bölgenin değerlendirilmesi, belirlenen güzergahlarının incelenmesi gibi görevleri ve çeşitli manevraları gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, tatbikat sırasında belirlenen görevlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.



İHA


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