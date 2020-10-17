Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı Dünya Azerbaycan ile Ermenistan 18 Ekim’de yerel saat ile 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı. 17 Ekim 2020, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme: 17.10.2020 21:57 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Azerbaycan Ermenistan ateşkes Yazarlarımızdan Bahçeli’nin “Devlet”i Oral Çalışlar BUNLARI DA OKUYUN 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı 2 Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye 3 Başakşehir ilk galibiyetini aldı 4 Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor 5 17 Ekim corona virüs tablosu