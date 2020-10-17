Dünya Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı

Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan 18 Ekim’de yerel saat ile 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.

17 Ekim 2020, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme:
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