Dünya Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Dünya

Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

27 Eylül 2020, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek. Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

AA


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