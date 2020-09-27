Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek. Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

AA







