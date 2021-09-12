Türkiye Azerbaycan, Rusya'dan Karabağ'a geçişi önlemelerini istedi

Azerbaycan, Rusya'dan Karabağ'a geçişi önlemelerini istedi

Türkiye

Azerbaycan, Rusya'dan Karabağ'a geçişi önlemelerini istedi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar gönderdi. Ülke, Rusya'dan diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemelerini istedi.

12 Eylül 2021, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Savunma Bakanlığı ve Karabağ'da geçici görevli Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar göndererek diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemelerini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mektuplarda, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere başka ülkelere ait araçların giriş yapmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının 10 Kasım 2020'de imzaladığı bildiriye aykırı olduğu belirtildi. 

Rusya'dan bu gibi durumların önlenmesi istenen mektuplarda, diğer ülkelerin özel ve tüzel kişileri ile araçlarının Azerbaycan'ın izni olmadan Azerbaycan topraklarına girmesinin ülke yasalarına aykırı olduğu kaydedildi. 

Sosyal paylaşım sitelerinde İran plakalı tır ve yakıt tankerlerinin Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere giriş yaptığını kanıtlayan görüntüler yayımlanmıştı. 

Azerbaycan, bölgeye yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle ağustosta İran'a nota vermişti.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Keşke
Rauf Tamer
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Hakan Çelik
FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali 5'te sondaja başladı