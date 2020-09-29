Geçtiğimiz pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonucu başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun ilerlemesi sürüyor. Gece boyunca süren çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri temizlenirken 80 Ermeni askeri öldürüldü 4 Ermeni tankı imha edildi. Sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ermeni Ordusu'nun işgal ettiği motorlo piyade alayının darmadağın edildiği ifade edildi.

10:00 : Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Vagif Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." dedi.

09:50 : Azerbaycan ordusu imha ettiği Ermeni tanklarının vurulma görüntülerini paylaştı.

09:30 : Azerbaycan ile Dağlık Karabağ sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkıyönetim kararı alan Ermenistan hükümeti, seferberlik için 18 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı.

08:20 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Fuzuli, Cebrail, Agdere ve Terter’de kaybettiği mevzileri almak için saldırı başlattığını duyurdu.

08:05 : Bakanlık, Fuzuli şehri ve Daşkesen bölgesinde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

07:50 : Dağlık Karabağ sınırı boyunca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Avrupa Birliği "müzakerelere dönün" çağrısında bulunurken, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07: 00 : Her iki ülke de belli bölgelerde seferberlik ilan etti. Ermenistan, Azerbaycan'a ait tankları vurduğunu iddia ederken, Azerbaycan ise bölgedeki bazı köyleri geri aldığını duyurdu.