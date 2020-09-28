Azerbaycan, Türkiye hariç tüm uçuşları iptal etti
Ermenistan'la yaşanan çatışma sonrasında bugün kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
28 Eylül 2020, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberliğin ilan edilmesini içeren kararnameyi imzaladı.
Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.
Dün Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmıştı.
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