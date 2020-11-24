Erdemli Ülkü Ocakları’nın isim önerisi ile gündeme gelen parka, Erdemli Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, Azerbaycan ismi verildi.

Erdemli Belediyesi ile Erdemli Ülkü Ocakları iş birliğinde yapılan program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Konuşmaların ardından Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov’un anıtı açıldı, Hocalı Katliamının anlatıldığı sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bunun en güzel örneğinin Karabağ olduğunu ifade etti. Başkan Tollu, “Birlik olduğu müddetçe, beraber olduğumuz müddetçe nelerin gerçekleştirilebileceğinin en güzel örneğini Karabağ’da yaşadık. Biz inanıyoruz ki; Bu birlik beraberlik sürdüğü müddetçe, dış güçler asla bu millete kafa tutamayacak. Bu parkın, Azerbaycan Parkı olması Belediye meclisimizin oy birliği ile gerçekleştirildi. Ben bu konuda destek olan, destek veren çok muhterem meclis üyelerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Anıtların gerçekleşmesinde emeği geçen yine Belediyemiz çalışanı Ali kardeşimize ben huzurlarınızda binlerce kere teşekkür ediyorum. Ali’nin boyu küçük ama dev gibi bir yüreği var, Ali’ye çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Daha önce de birçok güzellikleri Ali kardeşimizle birlikte gerçekleştirdik. Erdemli Belediyesi’nde bir başarı varsa, Erdemli Belediyesi’nde bir güzellik varsa, tabi bunu öncelikle çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz” dedi.

Hocalı’ da yaşananları unutmadıklarını, Türk dünyasının kalbinin aynı anda attığını ifade eden Erdemli Ülkü Ocakları Başkanı Soner Bağ, “Bizler, Hocalı’ da yaşananları unutmadık. Bizler, bugün Azerbaycan’ın, Sayın İlhan Aliyev’le birlikte yaşamış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu Türk Dünyası için çok önemli olan bu destandan dolayı üzerimize düşen tabi ki bir parkla değil. Her zaman ne gerekiyorsa soydaşlarımız için yapmaya hazır olduğumuzu buradan bildirmek istiyorum. Bugün kazanılan zafer Türk Dünyası, Türk birliği için Türk İslam Ülküsü için en önemli köprülerden biri olmuştur. Bu kesinlikle bir gönül meselesi. Ali abimiz fiziksel şartlarına rağmen Azerbaycanlı soydaşımız, Azerbaycan ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov’un kendisinin 2,5 katı büyüklüğündeki bu heykeli yaparak kendisini ölümsüzleştirmiştir” diye konuştu.

Heykeltıraş Nacakçıoğlu, gözyaşlarını tutamadı

115 santimetre boyundaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, yaptığı anıt heykelle gönüllerde taht kurarken röportaj esnasında ise gözyaşlarını tutamadı. Azerbaycan’ın acısının Türkiye’nin acısı olduğunu ifade eden heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu şunları kaydetti;

“Çocuklarımız ölmesin, gençlerimiz ölmesin. Gerçekten şuan duygularımı anlatamıyorum. Duygularımı anlatamıyorum. Gençlerimiz ölmesin... Savaş olmasın… Çocuklarımız ölmesin. Ama mecbur da kalırsak yapacağımızı kendimiz biliyoruz. Türkiye olarak, her zaman yanındayız. Türkiye olarak, Azerbaycan kardeşimiz zaten. Kardeşimizin yanında olmak, bizim görevimiz. Onların şehitleri bizim şehidimiz, onların acısı bizim acımız.”