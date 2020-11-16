Dünya Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu

Dünya

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu

Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderildi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderildi.

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