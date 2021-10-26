Siyaset Azerbaycan'da bir ilk! Birlikte açtılar

Azerbaycan'da bir ilk! Birlikte açtılar

Siyaset

Azerbaycan'da bir ilk! Birlikte açtılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

26 Ekim 2021, Salı 13:14 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

​​​​​​​Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.


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