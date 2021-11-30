Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter tatbikat sırasında düştü. Resmi açıklamaya göre, helikopterdeki mürettebattan bazıları hayatını kaybetti.

Helikopterin başkent Bakü'nün kuzeyindeki Hızı'da yer alan bir pistten havalandığı açıklandı. Yerel saatle 10.40'ta gerçekleşen helikopter kazasında yaralıların da olduğu bildiriliyor.



