Son dakika: Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü. Tatbikat sırasında düşen helikopterde ölü ve yaralılar var.
30 Kasım 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter tatbikat sırasında düştü. Resmi açıklamaya göre, helikopterdeki mürettebattan bazıları hayatını kaybetti.
Helikopterin başkent Bakü'nün kuzeyindeki Hızı'da yer alan bir pistten havalandığı açıklandı. Yerel saatle 10.40'ta gerçekleşen helikopter kazasında yaralıların da olduğu bildiriliyor.