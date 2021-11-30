Dünya Son dakika: Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Son dakika: Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'da askeri helikopter düştü. Tatbikat sırasında düşen helikopterde ölü ve yaralılar var.

30 Kasım 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter tatbikat sırasında düştü. Resmi açıklamaya göre, helikopterdeki mürettebattan bazıları hayatını kaybetti.

Helikopterin başkent Bakü'nün kuzeyindeki Hızı'da yer alan bir pistten havalandığı açıklandı. Yerel saatle 10.40'ta gerçekleşen helikopter kazasında yaralıların da olduğu bildiriliyor. 


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rihanna ulusal kahraman ilan edildi! Barbados artık bir cumhuriyet