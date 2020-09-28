Dünya Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Dünya

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Ermenistan ile yaşanan çatışmalar sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

28 Eylül 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

İlgili Haberler
Azerbaycan öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini yayınladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İsrail silahıyla Vietnam sosyalizmi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Azerbaycan öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini yayınladı