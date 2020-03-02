Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi
Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi. Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
02 Mart 2020, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.
Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.