Çin'de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de bir vakanın görüldüğü salgın için Azerbaycan'dan kötü haber geldi.

Azerbaycan'da koronavirüs ilk can kaybına neden oldu.

Daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da tedavisi devam eden hasta sayısı ise 11 olarak açıklandı.





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