Dünya Azerbaycan'dan kötü haber geldi

Azerbaycan'dan kötü haber geldi

Dünya

Azerbaycan'dan kötü haber geldi

Dünyada 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle bir kötü haber de Azerbaycan'dan geldi.

12 Mart 2020, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de bir vakanın görüldüğü salgın için Azerbaycan'dan kötü haber geldi.

Azerbaycan'da koronavirüs ilk can kaybına neden oldu.

Daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da tedavisi devam eden hasta sayısı ise 11 olarak açıklandı.


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