Azerbaycan’ın 'altın üyelik' ödüllü gezgini Mehraj Mahmudov

Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov'un ziyaret ettiği ülke ve bölgelerin listesi 200'den fazla. 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük gezginlerini bir araya getiren Travellers' Century Club, Mahmudov’u organizasyonun "Altın Üyeliği" ile ödüllendirdi.

Bu tür özel dernekler tarafından kabul edilebilmek için en az 100 ülkenin ziyaret edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Başvurunuz ancak bu şartla değerlendirilecektir. Ancak bu iş alışılagelmiş bir yolculukla bitmiyor: İtalya'dan Marco Polo, Britanya'dan James Cook, Fas'tan İbn Battuta gibi gezgin unvanını kazanmak için zorlu yollardan geçmemiz gerekiyor. Bu arada, bugün Müslüman dünyasında Mehraj Mahmudov dışında ödül alan kimse yok.

İlk ziyareti Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bir Alman öğrenci arkadaşının daveti üzerine olan Mahmudov daha sonra diğer ülkelere yelken açtı. Böylece seyahat etmek, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Kuzey Kutbu gezisi sırasında, Arktik Okyanusu'nda bile yüzdü. Herkesin 3 metrelik buzun kırılmasından sonra ortaya çıkan dondurucu suda yüzecek kadar şanslı olmadığını söylüyor.

Bazen küreselleşme çağında seyahat etmenin eski zamanlardan daha kolay olduğunu düşünüyoruz, ancak kulübün kabul ettiği gibi, ücretli hizmetlerin bile ulaşamadığı hala birçok tehlikeli yer var. Yalnız gitmenin imkânsız olduğu yerler bile var, gezginler sadece gruplar halinde seyahat ediyor. Zorluklar sadece coğrafi değil, aynı zamanda idari olabilir. Bazen uzak dağlarda, karanlık ormanlarda veya uçsuz bucaksız çöllerde, medeniyetten uzak kabileler gezginlere saldırır veya en iyi ihtimalle bölgeye girmelerini engeller. Sadece uzun müzakereler sonucunda erişilemeyen yerleri ziyaret edebilmek şansına sahip oluyorsunuz.

Mehraj Mahmudov tarafından ziyaret edilen bu tür yerler arasında Clipperton, Franz Josef, Galapagos, Kuzey Kutbu, Antarktika, Güney Amerika ve Afrika ormanları, Somali, Güney Sudan, Nijerya, Suriye, Libya gibi uzak adalar bulunmaktadır.

Gezgin Mahmudov ekvatoru 25 kez geçti. Şimdiye kadar 5.000 uçuş yaptı. Antarktika'ya kadar gitti.

Mehraj Mahmudov aşırı bölgelere seyahat etmeyi tercih ediyor. Azerbaycan bayrağını gittiği her yere diktiğini söylüyor. Hatta Kuzey Kutbu'na giden bir nükleer buz kırıcıya Azerbaycan bayrağını astı.

Dünyanın 200 ülkesini ziyaret eden Mehraj Mahmudov, birkaç yıl içinde tüm ülkelere ayak basmış olacak.

Mehraj Mahmudov'u Instagram ve Facebook’da takip edebilirsiniz.

Instagram: @mehraj.mahmudov

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