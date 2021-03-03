Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Heyette Kerimov’un yanı sıra Azerbaycan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Vasif Eyvazzade, Azerbaycan Milli Kütüphanesi Başkanı Kerim Tahirov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Kerimov Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Azerbaycanlı ünlü ressam Mikayıl Abdullayev’in doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen heyet daha sonra Maskkara Tiyatrosu’nun kadın erkek ilişkilerini konu alan “Suçlu Kimdir?” adlı oyununu izledi. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov Maltepe Belediye Meclisi’nde konuşma yaparak, Azerbaycan’daki savaş boyunca Maltepe’nin kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Can Azerbaycan’dan selam getirdiğini belirten Bakan Kerimov, “Yeni görevimde ilk resmi seferimi kardeş Türkiye’ye yaptığım için çok onurluyum. Türkiye tarih boyunca Azerbaycan’ın yanında olmuş, Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye gelmiş, işgalden kurtarmıştır. Ve 30 yıl 100 yıl sonra yine Türkiye’nin desteğiyle, işgaldeki Karabağ’ımızı işgalden kurtardık. 44 gün Türk kardeşlerimiz hep yanımızda oldular, desteğinizi hep hissettik. Bu zor dönemde Azerbaycan halkına sivil saldırılar olduğunda Türk gazeteciler kendilerini tehlikeye atarak dünyaya gösterdiler, bunu hiçbir zaman unutmayacağız. '' dedi.

Kültür Bakanı Anar Kerimov’u Maltepe’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’nin aynı zamanda Azerbaycan’ın bir ilçesi olarak görülebileceğini söyledi.