Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 2 Ocak gecesi Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi; ancak aralarında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Acar hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık Halil Acar ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Halil Acar, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Halil Acar'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

CAN HAVLİYLE ANNESİNİ ARAMIŞ

Öte yandan Halil Acar'ın kendisini bıçaklamaya başladığı sırada Ganıra Cabbarova'nın can havliyle annesi Gülnur Bayramova'yı cep telefonuyla aradığı ortaya çıktı. Annesine "Neredesin?" diye soran Ganıra Cabbarova'nın daha sonra çığlık atmaya başladığı belirtildi. Çığlık seslerini duyan Gülnur Bayramova'nın, önceden nereye gittiklerini bildiği kızı ve Halil Acar'ın bulunduğu yere doğru taksiyle gitmeye çalıştığı öğrenildi. Cep telefonu açık olarak taksiyle olay yerine ulaşmaya çalışan Gülnur Bayramova'nın, "Kızını öldürdüm, gel al" diyen Halil Acar tarafından öldürülmekle tehdit edildiği de belirtildi. Halil Acar'ın daha sonra kendi annesini de arayıp, "Cezaevine giriyorum" dediği kaydedildi. DHA