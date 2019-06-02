Azez'de bombalı terör saldırı! Çok sayıda ölü var

Azez'de bombalı terör saldırı! Çok sayıda ölü var Suriye-Türkiye sınırındaki Halep’e bağlı Azez ilçesinde, bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti