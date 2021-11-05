Aziz dizisi sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk bölümü ile Show TV ekranlarında görücüye çıkan dizinin konusu 1930’lu yıllarda geçerken, izleyenleri ekranlara kilitleyen sahneler, üç farklı şehirde çekiliyor. Diğer yandan dönem diziş olması nedeniyle oyuncuların kostümleri de oldukça dikkat çekiyor.

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV’nin yeni dizisi Aziz, ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıkıyor. Şehir çarşılarından, konaklara, tarlalardan çöllere kadar farklı mekanlarda çekilen Aziz dizisinin çekimleri İstanbul, Sakarya ve medeniyetler beşiği Antakya’da gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, İstanbul’daki sahneler, kurulan özel platolarda çekiliyor.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur ve hayatı zenginlik ve refah içinde geçmektedir. Ancak, Aziz’in hayatı Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle bir anda altüst olur.

Aziz doğup büyüdüğü toprakları, canından çok sevdiği aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakıp kaçmak zorunda kalır.

Gelen haberlerin ardından herkes Aziz’in öldüğünü düşünür. Arada iki yıl geçer ve Aziz ansızın çıkagelir. Fakat geldiğinde hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Aziz döndüğünde sadece her şeyini kaybettiğini görmekle kalmaz, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Diğer yandan ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Aziz karşılaştığı bu durum nedeniyle hayatına sıfırdan başlamak zorunda kalırken, verdiği yaşam mücadelesi ile küllerinden yeniden doğar. Üstelik basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) umulmadık bir biçimde hayatına girmesiyle duygusal anlamda da ikilemde kalır. Aziz, yaşadığı yoğun duygu karmaşasının ardından zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulur.

AZİZ’İN OYUNCULARI KİMLER?