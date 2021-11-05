Aziz dizisi 1930’lu yıllarda Antakya’da geçiyor. Dizinin baş karakteri Aziz’in zenginlik ve refah içinde süren yaşamının bir anda alt üst olduğu dizide genç adamın küllerinden doğuşu anlatılıyor. Peki, Aziz dizisi uyarlama mı? Aziz dizisinin hikayesi gerçek hayattan mı alındı? İşte yanıtı…

AZİZ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir dönem dizisi olan Aziz, kostümleri ve çekildiği mekanlarla büyü ilgi çekerken, dizinin bir kitaptan veya eski bir diziden uyarlama olup olmadığı da büyük merak konusu oldu. Ancak Aziz dizisi bir uyarlama değil ve tamamen orijinal bir hikâye.

AZİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ GERÇEK HAYATTAN MI ALINDI?

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200’den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan tarafından kaleme alındı. Bununla birlikte, dizi gerçek hayat hikayesi değil.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur ve hayatı zenginlik ve refah içinde geçmektedir. Ancak, Aziz’in hayatı Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle bir anda alt üst olur.

Aziz, doğup büyüdüğü toprakları, canından çok sevdiği aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakıp kaçmak zorunda kalır.

Gelen haberlerin ardından herkse Aziz’in öldüğünü düşünür. Arada iki yıl geçer ve Aziz ansızın çıkagelir. Fakat geldiğinde hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Aziz döndüğünde sadece her şeyini kaybettiğini görmekle kalmaz, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Diğer yandan ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Aziz karşılaştığı bu durum nedeniyle hayatına sıfırdan başlamak zorunda kalırken, verdiği yaşam mücadelesi ile küllerinden yeniden doğar. Üstelik basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) umulmadık bir biçimde hayatına girmesiyle duygusal anlamda da ikilemde kalır. Aziz, yaşadığı yoğun duygu karmaşasının ardından zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulur.