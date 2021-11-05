Magazin Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Damla Sönmez hangi dizilerde oynadı?
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Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Damla Sönmez hangi dizilerde oynadı?

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Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Damla Sönmez hangi dizilerde oynadı?

Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Show TV ekranlarında ilk bölümüyle yer alan dizide Damla Sönmez başrolü Murat Yıldırım ve Simay Barlas ile paylaşıyor…

05 Kasım 2021, Cuma 20:47 Son Güncelleme:
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Aziz dizisinin yayınlanmasıyla birlikte, Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Damla Sönmez, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı ve kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. İşte, Damla Sönmez hakkında merak edilenler…

AZİZ DİZİSİNİN DİLRUBA’SI DAMLA SÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. St. Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gören Sönmez, New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

Damla Sönmez 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerine layık görüldü.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürüten Damla Sönmez, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012'de Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014'de "Savaş" oyunu profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. Aynı zamanda Damla Sönmez “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

DAMLA SÖNMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Damla Sönmez sinema ve tiyatronun yanı sıra dizilerde de yer alıyor. Oyunculuk hayatında birçok projeye imza atan Sönmez Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı, Çukur, Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.

 

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