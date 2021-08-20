Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, kilisesi, toplu mezarları, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri ve ambar damları gibi 40 yaşamsal alanıyla dikkat çekiyor. Kapadokya bölgesinde Hıristiyanlığın yasak olduğu Milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılan yer altı şehrinde, 2011'de başlanan kazı çalışmaları 2016'da 3 katının temizlenmesiyle sona erdi. 7 katlı olduğu tahmin edilen ve benzerlerinden farklı olarak içerisinde kilise ve 37 mezar barındıran yer altı şehrini, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 30 bin turist ziyaret etti.

Saratlı Beldesi Belediye Başkanı Zeki Türker, bölgede çok sayıda yer altı şehri bulunduğunu, beldelerinde Kırkgöz ve Aziz Mercurius yeraltı şehrinin olduğunu söyledi.

Yeraltı şehrinin 7 katlı olduğunu ancak 3 katını turizme kazandırdıklarını anlatan Türker, şöyle konuştu:

Yeraltı şehrinde mutfak, içme suyu kuyusu, mezarlar, kilise gibi yaşamsal odalar var. Yeraltı şehrinin içerisinde 37 bebek mezarı bulunuyor. Bunlar turistlerin çok ilgisini çekiyor. Döneminde bir çok kişi bu yeraltı şehrinden çıkmadan 6 ay yaşayabiliyormuş

Son 40 gündür yoğun şekilde turist ağırladıklarını belirten Türker, "Günde yaklaşık bin 100 - bin 200 kişi ziyaret ediyor. Genellikle Rusya ve Ukrayna'dan misafirlerimiz geliyor. Covid-19 öncesi Orta Doğu ülkelerinden çok turist geliyordu ancak bu dönem biraz azaldı. Avrupa ülkelerinden de epey turist geliyor. Buraya gelen misafirlerimiz tarihi yerinde öğrenecekler. Tüm vatandaşları burayı gezmeye davet ediyorum" dedi.

AA