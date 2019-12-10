Aziz Sancar: Dizi dizi tabutların resmini kapıma astım

Nobelli bilimadamımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Hürriyet aracılığıyla tepki gösterdi.

10 Aralık 2019, Salı 08:52
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Aziz Sancar: Dizi dizi tabutların resmini kapıma astım

“Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpların “Türk” dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hâlâ içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.”

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