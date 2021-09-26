Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Aziz Sancar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak Türkiye'ye geldi.

Sancar, burada 'TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu' çatısı altında Aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanları ile de bir araya geldi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin (MAM) Konferans Salonu'ndaki toplantıya Sancar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Burcu Özsoy, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve COVID-19 Türkiye Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin katıldı. Toplantıda platform bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Gül, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet Altay Ünal, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel de yer aldı.



