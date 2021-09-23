Türkiye Aziz Sancar'dan manidar itiraf: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Aziz Sancar'dan manidar itiraf: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Türkiye

Aziz Sancar'dan manidar itiraf: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.

23 Eylül 2021, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul’a geldi. Sancar, Zirve 23’e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye’ye ve Türkiye’nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.

DHA

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