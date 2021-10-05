Bilim insanı olmak isteyen öğrencilere mümkün olduğunca deney yapmalarını öğütleyen Prof. Sancar, “Basit bile olsa çok deney yapın. Teoriden ziyade deney yapmak önemli. Gençlerimiz deney yapmayı öğrenmezlerse yurtdışında başarılı olamazlar. Ben bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ben hep teorik öğrenmiştim. Deney yapmayı bilmeyen bilim insanı olamaz. Pipetle deney yapmayı öğrenseniz yeter” dedi.