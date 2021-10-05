Aziz Sancar'dan öğrencilere 'Basit de olsa çok deney yapın'
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Üsküdar SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü’nün düzenlediği Bilim İnsanı (Person of Science) söyleşilerine katıldı.
05 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bilim insanı olmak isteyen öğrencilere mümkün olduğunca deney yapmalarını öğütleyen Prof. Sancar, “Basit bile olsa çok deney yapın. Teoriden ziyade deney yapmak önemli. Gençlerimiz deney yapmayı öğrenmezlerse yurtdışında başarılı olamazlar. Ben bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ben hep teorik öğrenmiştim. Deney yapmayı bilmeyen bilim insanı olamaz. Pipetle deney yapmayı öğrenseniz yeter” dedi.
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