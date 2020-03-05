Aziz Yıldırım eski ekibiyle yeniden bir arada

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı yaptığı dönemde beraber çalıştığı Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile uzun süre sonra bir araya geldi

Murat Özaydınlı'nın kendi Twitter hesabından paylaştığı buluşmanın fotoğrafı, özellikle Fenerbahçe taraftarının gözünde anıları canlandırdı. Özaydınlı, paylaşımına "Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız" notunu düştü.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ve diğer isimlerle çok uzun süre çalışmıştı.

Haziran 2018'den bu yana ilk defa birlikte görüntülenen eski dostlara, bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan Levent Kızıl da eşlik etti.