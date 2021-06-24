Aziz Yıldırım, birçok konuya değindiği basın toplantısında Ali Koç'un kendisi hakkındaki "Kulübü maddi olarak çok zora sokmuş, enkaz devraldık" iddialarını yanıtladı. Aziz Yıldırım, kendi dönemiyle ilgili canlı yayında borç hesabı yaptı.

Yıldırım, "Ben 200 bin Euro borç bıraktım. Ama 500 bin Euro da gelir bıraktım. Hadi 300 olsun. Benim bıraktığım borç gelirden yüksekse eğer ben öderim. Ali Koç'a sesleniyorum, hesabını yapsın, benim dediğimden farklı çıkarsa cebimden ödemeye hazırım! Enkaz edebiyatı yapmasınlar. Bizim durumumuz Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da daha iyi" dedi.



