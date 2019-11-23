Azize 2. bölüm fragmanı! Azize 2. bölüm fragmanı izle

Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Alpanlar’ın evinden kaçmaya çalışan Azize’nin yaşadığı kötü olaylar sonrasında zor durumda kalacağını gösterdi. Kartal’ın kendisini yakalamasıyla birlikte ne yapacağını bilemeyen genç kız birçok soru ile karşı karşıya kalacak.

Azize 2. bölüm özeti

Azize, yaşadığı kötü olaylardan dolayı Alpanlar'ın evinden kaçmaya çalışır. Ancak Kartal'ın onu bırakmaya niyeti yoktur. Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür.

Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyarır! Kartal'ı inandırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinden bahseder. Bu sırada Tuna ile Yıldız arasında da büyük bir gerilim vardır.

Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Sonunda Kartal'a karşı tetiğini çeken Azize hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır. Kartal, kendisini kurtaran meleğinin canını almasından da gocunmaz. Aldığı bu tepki Azize'yi oldukça şaşırtır!

Azize yeni bölümüyle salı akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Azize 2. bölüm fragmanı



