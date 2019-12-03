Azize 4. bölüm fragmanı! Azize 3. bölümde neler yaşanacak? Azize 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Kanal D'nin ilgiyle izlenen yeni dizilerinden biri olan Azize bu akşam 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Azize 3. bölümde Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenecek mi? Azize Alpanların evinde iyice köşeye sıkışmıştır. Alpanların evinden kaçmanın yollarını arayan Azize o evden kaçmayı başaracak mı? Azize 3. bölümü kaçırmayın. Azize 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Azize 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz. Azize 4. bölüm fragmanı için takipte kalın.
Azize yayınlanacak olan 3. bölümü ile ekranlarda olacak. Heyecanın giderek arttığı Azize 3. bölümde bu hafta neler yaşanacak?
İşte Azize 3. bölüm özeti
Azize 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?
Alpanların evinde iyice köşeye sıkışan Azize, kendisinden gözünü ayırmayan Kartal’ı atlatıp kaçmanın yollarını arar. Asya, Azize’nin ve Kartal’ın yakınlaşmasına karşı iyice öfkelenir. Barbaros ise Azize için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
Azize 3. bölüm
Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenmeye çalışırken Azize, yarım kalan intikamını almaya çalışır.
Azize intikamını alabilecek mi? Azize 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Azize'nin 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yazımızda olacak.
Azize 4. bölüm fragmanı için takipte kalın.