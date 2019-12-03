Azize yayınlanacak olan 3. bölümü ile ekranlarda olacak. Heyecanın giderek arttığı Azize 3. bölümde bu hafta neler yaşanacak?

İşte Azize 3. bölüm özeti

Azize 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Alpanların evinde iyice köşeye sıkışan Azize, kendisinden gözünü ayırmayan Kartal’ı atlatıp kaçmanın yollarını arar. Asya, Azize’nin ve Kartal’ın yakınlaşmasına karşı iyice öfkelenir. Barbaros ise Azize için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Azize 3. bölümde neler oldu?

Azize dizisinin son bölümünde; Azize Balkan'ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal'ın gözetiminde yaşatmak zorundadır. Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek cazibesine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal'ın yolları Azize'nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal'a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.

Azize kardeşine kavuşmayı planlarken, bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize'ye dönmüştür.

İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.

Azize 3. bölüm





Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenmeye çalışırken Azize, yarım kalan intikamını almaya çalışır.

Azize intikamını alabilecek mi? Azize 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Azize'nin 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yazımızda olacak.

Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı





Azize 4. Bölüm Fragmanı yayında! Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor! Azize yeni gününde, 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!