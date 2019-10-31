Azize dizisi için geri sayım başladı
Kanal D'nin şimdiden ses getiren dizisi Azize'nin oyuncuları fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Şıklıklarıyla göz dolduran oyuncular, hayranlarından tam not aldı.
Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Azize, şimdiden sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu sezonun iddialı dizisi Azize, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alıyor.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı dizide, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yildiran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle Azize ilk bölümüyle 19 Aralık Salı akşamı Kanal D’de…
https://twitter.com/frankie_dizi/status/1189891737302568960
https://twitter.com/caretonola/status/1189621161946206208
https://twitter.com/Reallperesst/status/1189617829806596096
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