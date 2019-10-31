Azize dizisi için geri sayım başladı

Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Azize, şimdiden sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu sezonun iddialı dizisi Azize, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı dizide, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yildiran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle Azize ilk bölümüyle 19 Aralık Salı akşamı Kanal D’de…









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