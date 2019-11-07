Azize dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla geliyor

Yayınlamadan adından sıkça söz ettiren Azize dizisine çok az kaldı.

Tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor

Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.

İlk bölümüyle 19 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize’de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.





Azize, ilk bölümüyle 19 Kasım Salı akşamı Kanal D’de…

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