Azize dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla geliyor
İzleyicinin merakla beklediği 'Azize' dizisinin başlamasına sayılı günler kaldı. Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Azize’nin tüm oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Şıklıklarıyla göz dolduran oyuncular, hayranlarından şimdiden tam not aldı.
Yayınlamadan adından sıkça söz ettiren Azize dizisine çok az kaldı.
Tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor
Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.
İlk bölümüyle 19 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize’de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.
Azize, ilk bölümüyle 19 Kasım Salı akşamı Kanal D’de…
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