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Azize dizisinin fragman yayında! Başrolde Hande Erçel, Buğra Gülsoy...

Azize Fragmanı yayında! Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize yakında Kanal D'de!

04 Ekim 2019, Cuma 21:41 Son Güncelleme:
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Azize dizisinin fragman yayında! Başrolde Hande Erçel, Buğra Gülsoy...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Kanal D’nin yeni dizisi “Azize” yakında başlıyor.

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Azize'nin fragmanı yayınlandı.

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