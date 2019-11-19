Azize dizisinin oyuncu kadrosu: Azize'nin konusu ne?
Kanal D ekranında yayınlanacak olan yeni dizi iddialı kadrosu ve konusu ile de oldukça dikkat çekiyor. Azize dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyor. İmkansız bir aşk hikayesinin konu alındığı dizide ailesi Alpanlar tarafından dağıtılmış olan Azize'nin tek gayesi kardeşini korumaktır. İşte Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları...
Azize dizisi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı Azize dizisinde ailesi Alpanlar adı ile bilinen mafya ailesi tarafından dağıtılan Azize, geride kalan tek varlığı olan kardeşini koruyabilmek için hayata tutunmuştur.
Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Azize'nin elinden o kirli eller kardeşini de alacaktır. Kardeşine de zarar verilmesi ile hesap sormak için kendisine söz veren Azize'nin bu yolda en büyük engeli ise aşk olacaktır.
Azize dizisinin oyuncu kadrosu
Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)
Hande Erçel (Azize Günay)
Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)
Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)
Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)
Selen Öztürk (Tuna Alpan)
Tugay Mercan (Okan)
Başak Daşman (Yıldız Alpan)
Çetin Sarıkartal (İskender Alpan)
Orhan Kılıç (Adnan Bardar)
Serkan Altıntaş (Yaman Özsoy)
Asuman Çakır (Aynur Alpan)
Ufuk Şen (Hasan Alpan)
Ceylan Batı (Ceyda Alpan)
Zeynep Kızıltan (Gül Alpan)
Efekan Can (Kuzey Alpan)
Ece Miray (Selin Alpan)
Azize 1. bölüm fragmanı
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