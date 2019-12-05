Azize yeni bölüm fragmanı ve yeni yayın günü

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor!.. Peki Azize yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni yayın günü ve 4. bölüm fragmanından detaylar:





Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

Azize yeni gününde, 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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