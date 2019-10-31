Azize'den yeni tanıtım
Kanal D'nin şimdiden ses getiren dizisi Azize'den yeni tanıtım yayınlandı.
Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Azize’nin ikinci tanıtımı yayınlandı.
Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu sezonun iddialı dizisi Azize, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alıyor.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı dizide, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yildiran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle Azize yakında Kanal D’de.
https://twitter.com/frankie_dizi/status/1189891737302568960
https://twitter.com/caretonola/status/1189621161946206208
https://twitter.com/Reallperesst/status/1189617829806596096
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