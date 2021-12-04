Magazin Azizi'in Efnan'nı Simay Barlas'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

Azizi'in Efnan'nı Simay Barlas'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

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Azizi'in Efnan'nı Simay Barlas'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

Show TV'de ekrana getirilen Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Azizi dizisinde Efnan karakterine hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas, dikkatleri üzerine çekiyor. Beğeni toplayan güzel oyuncunun eski sevgilisini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
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Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş'in başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi.

Son dönemin popüler isimlerinden olan Simay Barlas'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Barlas'ın sevgilisinin de kendisi gibi ünlü olduğu ortaya çıktı.

Genç oyuncu Barlas, Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan'la sevgiliydi.

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