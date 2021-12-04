Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş'in başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi.

Son dönemin popüler isimlerinden olan Simay Barlas'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Barlas'ın sevgilisinin de kendisi gibi ünlü olduğu ortaya çıktı.

Genç oyuncu Barlas, Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan'la sevgiliydi.